لقاء بين وزير الاقتصاد والسفير الأميركي.. وهذا ما جرى بحثه

استقبل والتجارة البساط، سفير الأميركية في .



وخلال اللقاء، أطلع البساط السفير الأميركي على خطة وما تمّ إنجازه في العام الحالي، إضافة إلى موضوع مشروع قانون استرداد الودائع والانتظام المالي الذي من شأنه إطلاق النمو وإخراج من اللائحة الرمادية، وإعادة دمجه في الاقتصاد الدولي.

Advertisement