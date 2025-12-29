الحجار يشدد على السلامة المرورية وتكثيف الإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة

استقبل والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ومجلس قيادة قوى الأمن الداخلي الذي قدّم التهاني بمناسبة الأعياد.



وخلال اللقاء جرى عرض شامل للإجراءات والتدابير الأمنية التي ستُعتمد ليلة رأس السنة، وقد شدد الحجار على أهمية الجهوزية التامة ومواكبة الإحتفالات التي ستقام في مختلف المناطق بروح المسؤولية والإنضباط، ونشر أكبر عدد ممكن من العناصر حفاظاً على الأمن والنظام والسلامة العامة، مشدداً على ضرورة التركيز على السلامة المرورية عبر تكثيف التدابير الميدانية للحد من حوادث السير وتطبيق القوانين، بما يضمن سلامة المواطنين لتمضية ليلة العيد بأمان وطمأنينة".

كما لفت إلى وجوب التنسيق الكامل بين كل المنتشرة على الأرض ليلة رأس السنة وتأمين استجابة فورية لأي طارئ، وضمان سلامة المواطنين على الطرق العامة وفي أماكن السهر. كذلك تكثيف الجهد الإستعلامي الأمني لمنع أي أعمال مخلة بالأمن، لا سيما إطلاق النار في الهواء، وملاحقة المرتكبين وإحالتهم على المختص".



كما شدد الوزير الحجار على "مواصلة العمل الجاد في مكافحة مختلف أنواع الجرائم، لا سيما جرائم السلب والسرقة"، داعيا إلى عدم التهاون في ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم".

واستقبل الحجار رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات محافظ القاضي مروان عبود ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي في زيارة تهنئة بالأعياد. وكانت مناسبة جرى خلالها البحث في سبل تطوير العمل في مراكز الهيئة وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتسهيل الإجراءات الإدارية.



كما اجتمع مع المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب ورؤساء الدوائر في الإدارة المركزية في للأحوال الشخصية الذين هنأوه بالأعياد.

وخلال اللقاء، أكدوا للوزير الحجار "جهوزيتهم التامة والتزامهم العمل وفق أعلى درجات الكفاءة لتأمين حسن سير الانتخابات النيابية المقبلة"، مشددين على "مواصلة الجهود لتلبية حاجات المواطنين".