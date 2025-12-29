تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار يشدد على السلامة المرورية وتكثيف الإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة

Lebanon 24
29-12-2025 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1461331-639026203739906292.jpg
Doc-P-1461331-639026203739906292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ومجلس قيادة قوى الأمن الداخلي الذي قدّم التهاني بمناسبة الأعياد.

وخلال اللقاء جرى عرض شامل للإجراءات والتدابير الأمنية التي ستُعتمد ليلة رأس السنة، وقد شدد الحجار على أهمية الجهوزية التامة ومواكبة الإحتفالات التي ستقام في مختلف المناطق اللبنانية بروح المسؤولية والإنضباط، ونشر أكبر عدد ممكن من العناصر حفاظاً على الأمن والنظام والسلامة العامة، مشدداً على ضرورة التركيز على السلامة المرورية عبر تكثيف التدابير الميدانية للحد من حوادث السير وتطبيق القوانين، بما يضمن سلامة المواطنين لتمضية ليلة العيد بأمان وطمأنينة".
 
كما لفت إلى وجوب التنسيق الكامل بين كل الأجهزة الأمنية المنتشرة على الأرض ليلة رأس السنة وتأمين استجابة فورية لأي طارئ، وضمان سلامة المواطنين على الطرق العامة وفي أماكن السهر. كذلك تكثيف الجهد الإستعلامي الأمني لمنع أي أعمال مخلة بالأمن، لا سيما إطلاق النار في الهواء، وملاحقة المرتكبين وإحالتهم على القضاء المختص".

كما شدد الوزير الحجار على "مواصلة العمل الجاد في مكافحة مختلف أنواع الجرائم، لا سيما جرائم السلب والسرقة"، داعيا إلى عدم التهاون في ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم".
 
واستقبل الحجار رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي في زيارة تهنئة بالأعياد. وكانت مناسبة جرى خلالها البحث في سبل تطوير العمل في مراكز الهيئة وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتسهيل الإجراءات الإدارية.

كما اجتمع مع المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب ورؤساء الدوائر في الإدارة المركزية في المديرية العامة للأحوال الشخصية الذين هنأوه بالأعياد.
وخلال اللقاء، أكدوا للوزير الحجار "جهوزيتهم التامة والتزامهم العمل وفق أعلى درجات الكفاءة لتأمين حسن سير الانتخابات النيابية المقبلة"، مشددين على "مواصلة الجهود لتلبية حاجات المواطنين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برئاسة الحجار.. اجتماع للجنة الوطنية للسلامة المرورية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادا لليلة رأس السنة.. الصليب الأحمر اللبناني يستنفر
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن وصل إلى سرايا زحلة في إطار جولة على قيادة منطقة البقاع لإعلان التوجيهات العسكرية ليلة رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لمناسبة ليلة رأس السنة... حملة توعية من قوى الأمن
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

المديرية العامة

وزير الداخلية

المدير العام

اللبنانية

القضاء

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2025-12-29
Lebanon24
13:00 | 2025-12-29
Lebanon24
12:57 | 2025-12-29
Lebanon24
12:30 | 2025-12-29
Lebanon24
12:17 | 2025-12-29
Lebanon24
12:13 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24