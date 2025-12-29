تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
2
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحجار يشدد على السلامة المرورية وتكثيف الإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة
Lebanon 24
29-12-2025
|
08:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة،
المدير العام
لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ومجلس قيادة قوى الأمن الداخلي الذي قدّم التهاني بمناسبة الأعياد.
وخلال اللقاء جرى عرض شامل للإجراءات والتدابير الأمنية التي ستُعتمد ليلة رأس السنة، وقد شدد الحجار على أهمية الجهوزية التامة ومواكبة الإحتفالات التي ستقام في مختلف المناطق
اللبنانية
بروح المسؤولية والإنضباط، ونشر أكبر عدد ممكن من العناصر حفاظاً على الأمن والنظام والسلامة العامة، مشدداً على ضرورة التركيز على السلامة المرورية عبر تكثيف التدابير الميدانية للحد من حوادث السير وتطبيق القوانين، بما يضمن سلامة المواطنين لتمضية ليلة العيد بأمان وطمأنينة".
كما لفت إلى وجوب التنسيق الكامل بين كل
الأجهزة الأمنية
المنتشرة على الأرض ليلة رأس السنة وتأمين استجابة فورية لأي طارئ، وضمان سلامة المواطنين على الطرق العامة وفي أماكن السهر. كذلك تكثيف الجهد الإستعلامي الأمني لمنع أي أعمال مخلة بالأمن، لا سيما إطلاق النار في الهواء، وملاحقة المرتكبين وإحالتهم على
القضاء
المختص".
كما شدد الوزير الحجار على "مواصلة العمل الجاد في مكافحة مختلف أنواع الجرائم، لا سيما جرائم السلب والسرقة"، داعيا إلى عدم التهاون في ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم".
واستقبل الحجار رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات محافظ
بيروت
القاضي مروان عبود ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي في زيارة تهنئة بالأعياد. وكانت مناسبة جرى خلالها البحث في سبل تطوير العمل في مراكز الهيئة وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتسهيل الإجراءات الإدارية.
كما اجتمع مع المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب ورؤساء الدوائر في الإدارة المركزية في
المديرية العامة
للأحوال الشخصية الذين هنأوه بالأعياد.
وخلال اللقاء، أكدوا للوزير الحجار "جهوزيتهم التامة والتزامهم العمل وفق أعلى درجات الكفاءة لتأمين حسن سير الانتخابات النيابية المقبلة"، مشددين على "مواصلة الجهود لتلبية حاجات المواطنين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برئاسة الحجار.. اجتماع للجنة الوطنية للسلامة المرورية
Lebanon 24
برئاسة الحجار.. اجتماع للجنة الوطنية للسلامة المرورية
29/12/2025 20:26:45
29/12/2025 20:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادا لليلة رأس السنة.. الصليب الأحمر اللبناني يستنفر
Lebanon 24
استعدادا لليلة رأس السنة.. الصليب الأحمر اللبناني يستنفر
29/12/2025 20:26:45
29/12/2025 20:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن وصل إلى سرايا زحلة في إطار جولة على قيادة منطقة البقاع لإعلان التوجيهات العسكرية ليلة رأس السنة
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن وصل إلى سرايا زحلة في إطار جولة على قيادة منطقة البقاع لإعلان التوجيهات العسكرية ليلة رأس السنة
29/12/2025 20:26:45
29/12/2025 20:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة ليلة رأس السنة... حملة توعية من قوى الأمن
Lebanon 24
لمناسبة ليلة رأس السنة... حملة توعية من قوى الأمن
29/12/2025 20:26:45
29/12/2025 20:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
المديرية العامة
وزير الداخلية
المدير العام
اللبنانية
القضاء
التزام
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
جمعية المصارف دعت المصارف للتشاور في مشروع قانون "الإنتظام المالي"
Lebanon 24
جمعية المصارف دعت المصارف للتشاور في مشروع قانون "الإنتظام المالي"
13:04 | 2025-12-29
29/12/2025 01:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يستقبل السفير الأميركي وبحث في التحديات اللبنانية الأعمال العدائية
Lebanon 24
جنبلاط يستقبل السفير الأميركي وبحث في التحديات اللبنانية الأعمال العدائية
13:00 | 2025-12-29
29/12/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي والأحدب
Lebanon 24
سلام استقبل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي والأحدب
12:57 | 2025-12-29
29/12/2025 12:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم على وقع التصعيد المحتمل: توازن دقيق على حافة العام الجديد
Lebanon 24
خطاب قاسم على وقع التصعيد المحتمل: توازن دقيق على حافة العام الجديد
12:30 | 2025-12-29
29/12/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق عبرا (فيديو)
Lebanon 24
إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق عبرا (فيديو)
12:17 | 2025-12-29
29/12/2025 12:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
Lebanon 24
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
05:38 | 2025-12-29
29/12/2025 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
05:00 | 2025-12-29
29/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
08:52 | 2025-12-29
29/12/2025 08:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:04 | 2025-12-29
جمعية المصارف دعت المصارف للتشاور في مشروع قانون "الإنتظام المالي"
13:00 | 2025-12-29
جنبلاط يستقبل السفير الأميركي وبحث في التحديات اللبنانية الأعمال العدائية
12:57 | 2025-12-29
سلام استقبل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي والأحدب
12:30 | 2025-12-29
خطاب قاسم على وقع التصعيد المحتمل: توازن دقيق على حافة العام الجديد
12:17 | 2025-12-29
إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق عبرا (فيديو)
12:13 | 2025-12-29
بالصور.. الرياح تقتلع شجرة في الصنائع
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 20:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 20:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 20:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24