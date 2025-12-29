حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)

أفادت "اليازا" عن وقوع حادث سير على طريق كوكبا بعدما اصطدمت آلية تابعة للجيش بعمود إنارة.

واسفر الحادث عن وقوع عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.