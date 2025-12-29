في العباسية.. ختم مركز تجميل بالشمع الأحمر بعد مخالفات طبية

في إطار حملة على مراكز التجميل والعيادات المخالفة، قام المراقب ، وبمتابعة رئيس طبابة الدكتور ، وبمؤازرة دورية من فصيلة العباسية في ، بإقفال مركز تجميل غير مرخّص في بلدة العباسية، كان يمارس أعمالًا مخالفة دون إشراف طبي. وقد تم ختم المركز بالشمع الأحمر بناءً على إشارة من الاستئنافية في الجنوب.

