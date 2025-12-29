وزيرة التربية تتابع مشروع قرض البنك الدولي لإعادة إعمار جنوب لبنان

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اجتماعًا مع مدير النقل الحضري في المهندس ، بحضور ممثلين عن ، لمتابعة مشروع القرض الذي أقرّه مجلس النواب في أواخر العام 2025 بقيمة 250 مليون دولار.



ويهدف القرض إلى تمويل مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، لدعم إعادة إعمار وترميم البنى التحتية المتضررة في جراء العدوان ، واستعادة تقديم الخدمات الحيوية للمناطق المتضررة، بما يعزز استقرار المجتمعات المحلية ويضمن استمرارية التنمية في القطاع المتأثر.

Advertisement