تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تعميم من وزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

Lebanon 24
29-12-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1461345-639026231244866547.jpg
Doc-P-1461345-639026231244866547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميمياً "يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025". جاء فيه:

"ولما كان قد تعذر على المواطنين تسديد الضرائب على الأملاك المبنية والرسوم العقارية استناداً إلى القيم التأجيرية الصادرة خلال العام ٢٠٢٥، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واقفال بعض وحدات المديرية العامة للشؤون العقارية وبعض وحدات مديرية المالية العامة، واستناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين،
تعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال عام 2025 صالحة لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 30-01-2026 ضمنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الكندي: سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
التلغراف: وزيرة المالية البريطانية ستفرض ضريبة جديدة على المنازل المرتفعة القيمة
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كم ستبلغ صادرات روسيا من الحبوب في 2025؟
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الى جميع أرباب العمل.. بيان من وزارة المالية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للشؤون

المديرية العامة

المالية العامة

مديرية المالية

وزير المالية

ياسين جابر

مديرية ال

لبنان وا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2025-12-29
Lebanon24
13:00 | 2025-12-29
Lebanon24
12:57 | 2025-12-29
Lebanon24
12:30 | 2025-12-29
Lebanon24
12:17 | 2025-12-29
Lebanon24
12:13 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24