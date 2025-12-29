تعميم من وزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

أصدر تعميمياً "يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025". جاء فيه:



"ولما كان قد تعذر على المواطنين تسديد الضرائب على الأملاك المبنية والرسوم العقارية استناداً إلى القيم التأجيرية الصادرة خلال العام ٢٠٢٥، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على واقفال بعض وحدات العقارية وبعض وحدات مديرية ، واستناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين،

تعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال عام 2025 صالحة لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 30-01-2026 ضمنا".



