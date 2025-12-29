تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
2
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ما حقيقة شنّ إسرائيل لغارة على ضفاف نهر الليطاني؟
Lebanon 24
29-12-2025
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "
الوكالة الوطنية للإعلام
"، أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت ضفاف
نهر الليطاني
.
في المقابل، نفت "اليونيفيل" عبر "
لبنان 24
"، أنّ تكون
إسرائيل
قد شنّت غارة على ضفاف النهر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطاب قاسم: لا تنازلات شمال نهر الليطاني
Lebanon 24
خطاب قاسم: لا تنازلات شمال نهر الليطاني
29/12/2025 20:27:50
29/12/2025 20:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إيقاف شخص لقطع أشجار الكينا المعمّرة على مجرى نهر الليطاني في أرزي
Lebanon 24
إيقاف شخص لقطع أشجار الكينا المعمّرة على مجرى نهر الليطاني في أرزي
29/12/2025 20:27:50
29/12/2025 20:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة بيئية في بدنايل: مسالخ ترمي مخلفاتها في نهر الليطاني!
Lebanon 24
فضيحة بيئية في بدنايل: مسالخ ترمي مخلفاتها في نهر الليطاني!
29/12/2025 20:27:50
29/12/2025 20:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف شخصين في البقاع بعد ريّ الذرة بمياه آسنة من نهر الليطاني
Lebanon 24
توقيف شخصين في البقاع بعد ريّ الذرة بمياه آسنة من نهر الليطاني
29/12/2025 20:27:50
29/12/2025 20:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية للإعلام
الوطنية للإعلام
الوكالة الوطنية
نهر الليطاني
لبنان 24
إسرائيل
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
جمعية المصارف دعت المصارف للتشاور في مشروع قانون "الإنتظام المالي"
Lebanon 24
جمعية المصارف دعت المصارف للتشاور في مشروع قانون "الإنتظام المالي"
13:04 | 2025-12-29
29/12/2025 01:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يستقبل السفير الأميركي وبحث في التحديات اللبنانية الأعمال العدائية
Lebanon 24
جنبلاط يستقبل السفير الأميركي وبحث في التحديات اللبنانية الأعمال العدائية
13:00 | 2025-12-29
29/12/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي والأحدب
Lebanon 24
سلام استقبل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي والأحدب
12:57 | 2025-12-29
29/12/2025 12:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم على وقع التصعيد المحتمل: توازن دقيق على حافة العام الجديد
Lebanon 24
خطاب قاسم على وقع التصعيد المحتمل: توازن دقيق على حافة العام الجديد
12:30 | 2025-12-29
29/12/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق عبرا (فيديو)
Lebanon 24
إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق عبرا (فيديو)
12:17 | 2025-12-29
29/12/2025 12:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
Lebanon 24
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
05:38 | 2025-12-29
29/12/2025 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
05:00 | 2025-12-29
29/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
08:52 | 2025-12-29
29/12/2025 08:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:04 | 2025-12-29
جمعية المصارف دعت المصارف للتشاور في مشروع قانون "الإنتظام المالي"
13:00 | 2025-12-29
جنبلاط يستقبل السفير الأميركي وبحث في التحديات اللبنانية الأعمال العدائية
12:57 | 2025-12-29
سلام استقبل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي والأحدب
12:30 | 2025-12-29
خطاب قاسم على وقع التصعيد المحتمل: توازن دقيق على حافة العام الجديد
12:17 | 2025-12-29
إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق عبرا (فيديو)
12:13 | 2025-12-29
بالصور.. الرياح تقتلع شجرة في الصنائع
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 20:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 20:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 20:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24