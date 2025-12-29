وزير الدفاع بحث مع قائد الجيش أبرز التحديات العسكرية

استقبل الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، العماد رودولف هيكل يرافقه العسكري وعدد من كبار ضباط الجيش، حيث قدّموا التهاني بمناسبة الأعياد. وجرى خلال اللقاء البحث في سير العمل داخل ومختلف التحديات المطروحة.



كما استقبل الوزير منسى كلاً من في الجيش العميد الركن أنطوان القهوجي، ورئيس العميد وسيم رأس وفد من المحكمة، إضافة إلى رئيسة جهاز إسكان العسكريين العميد كارول تامر يرافقها وفد من ضباط الجهاز، وكانت الزيارات بدورها للمعايدة، وقد خُصصت للبحث في شؤون كل جهاز وآليات العمل فيه.



والتقى وزير الدفاع أيضاً النائب سيزار أبي خليل الذي قدّم التهاني بالأعياد، وتم خلال اللقاء التطرق إلى الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل منسى السفير في مجتبى أماني في زيارة معايدة، جرى خلالها عرضٌ للعلاقات الثنائية بين لبنان وإيران، والتداول في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية الاستقرار وتعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي.

Advertisement