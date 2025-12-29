حملة صحية مفاجئة.. مصادرة أغذية فاسدة في طرابلس

نفّذت الدائرة الصحية في بلدية ، وبمؤازرة شرطة البلدية، حملة مداهمات شملت عددًا من السوبرماركات والملاحم والمؤسسات الغذائية داخل مدينة طرابلس، ولا سيما في منطقتي أبي سمراء والشلفة.



وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة كميات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تأكيدًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمسّ صحة وسلامة المواطنين. (الوكالة الوطنية)

