لبنان
وزير الاتصالات يتفقّد "ألفا" ويؤكد جهوزية الشبكة خلال الأعياد
Lebanon 24
29-12-2025
|
12:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير الاتصالات
شارل الحاج
مقرّ شركة "ألفا" في
الدكوانة
للاطلاع على جهوزية الشبكة خلال فترة الأعياد مع ارتفاع الطلب على خدمات الخليوي والإنترنت.
وأشاد بجهود الموظفين وتحسّن جودة الخدمة خلال عام 2025، مؤكدًا
التزام
الوزارة تطوير القطاع ضمن استراتيجية 2026 التي تشمل تحديث الشبكات، توسيع التغطية، إدخال الألياف الضوئية وخدمات الجيل الخامس، بما يدعم الاقتصاد الرقمي.
من جهته
، عرض
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
رفيق الحداد
خطة الشركة لمواكبة زيادة الاستهلاك وضمان استمرارية الخدمة، لافتًا إلى ارتفاع ملحوظ في استخدام الإنترنت وتجاوز متوسط الاستهلاك 10 غيغابايت، إضافة إلى وضع 38 محطة جديدة في الخدمة وتعزيز قدرات الجيل الرابع، مع جهوزية كاملة خلال الأعياد حيث زاد الطلب بأكثر من 30% مقارنة بعام 2024.
