تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنبلاط يستقبل السفير الأميركي وبحث في التحديات اللبنانية الأعمال العدائية

Lebanon 24
29-12-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1461414-639026352120116719.webp
Doc-P-1461414-639026352120116719.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، السفير الأميركي ميشال عيسى، في دارته في كليمنصو، على رأس وفد من السفارة الأميركية، في حضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.


وأشار التقدمي في بيان، أن "الاجتماع وصف بأنه ودي، إذ جرى خلاله عرض لمختلف التحديات التي يواجهها لبنان، لا سيما الجهود المرتبطة بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية".
 
وجرى التأكيد على ضرورة دعم الجيش اللبناني ومواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط استقبل وفد مجموعة العمل الأميركية والسفير الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن السودان ووقف الأعمال العدائية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي يدعو الأطراف السودانية لوقف الأعمال العدائية دون شروط مسبقة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل "مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان" بحضور السفير الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24

وائل أبو فاعور

الجيش اللبناني

وليد جنبلاط

الديمقراطي

أبو فاعور

اللبنانية

وائل أبو

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:41 | 2025-12-29
Lebanon24
16:02 | 2025-12-29
Lebanon24
15:39 | 2025-12-29
Lebanon24
15:33 | 2025-12-29
Lebanon24
15:30 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24