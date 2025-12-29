جنبلاط يستقبل السفير الأميركي وبحث في التحديات اللبنانية الأعمال العدائية

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي ، السفير الأميركي ميشال ، في دارته في ، على رأس وفد من السفارة الأميركية، في حضور عضو كتلة "اللقاء " النائب .





وأشار التقدمي في بيان، أن "الاجتماع وصف بأنه ودي، إذ جرى خلاله عرض لمختلف التحديات التي يواجهها ، لا سيما الجهود المرتبطة بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية".

وجرى التأكيد على ضرورة دعم ومواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.