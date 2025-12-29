جمعية المصارف دعت المصارف للتشاور في مشروع قانون "الإنتظام المالي"

إجتمع مجلس إدارة للتداول في المرسوم رقم 2224 تاريخ 29 كانون الأول 2025 الذي أحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالإنتظام المالي وإسترداد الودائع.



وقرر المجلس، دعوة المصارف العاملة في إلى إجتماع يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل 5 كانون الثاني 2026، للتشاور في موضوع مشروع القانون المذكور وإتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد.

Advertisement