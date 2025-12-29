بعد أخبار كاذبة.. باسيل يلتجئ إلى القضاء

تقدم المحامي ماجد البويز بوكالته عن رئيس النائب بثلاث شكاوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية، بجرائم القدح والذم والتشهير، بحق كل من قام بنشر وترويج كاذبة تداولها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونسبتْ زورًا للنائب سعيه لعقد لقاءات سياسية مع عبر المدعو "أبو عمر" مقابل مبالغ مالية دُفعت له. وشملت الدعاوى ناشرة موقع Lebtalks كريستيان الجميل وصاحبة حساب نادين بركات على "إكس" وصاحب صفحة "السيد" Alsayed على "فايسبوك".

