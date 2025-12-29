وعاء زيت غيّر طفولة ريتا.. نداء دعم لتأمين عمليات عاجلة

تعاني الطفلة ريتا (عمرها سنة وأربعة أشهر) من تداعيات حادث منزلي تعرّضت خلاله لإصابات وحروق، ما يستدعي عمليات ترميم وعلاج طبي متواصل لمساعدتها على التعافي.



ريتا تحتاج إلى تدخلات جراحية وترميمية وكلفة علاج مرتفعة تفوق إمكاناتها، بعد سقوط "وعاء زيت" ما أدى إلى تشوهات خطيرة، لذلك أُطلقت حملة دعم مادي لمساندتها وتأمين ما يلزم من عمليات ورعاية.



للتبرع عبر "whish money" على هذا الرقم: 0096176709987

