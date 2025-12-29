تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ما بعد المرحلة الأولى… مرحلة التنازلات انتهت
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-12-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع الإعلان المرتقب عن انتهاء الجيش من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة جمع السلاح في جنوب
الليطاني
، باستثناء المناطق التي لا تزال تحتلها
إسرائيل
في
جنوب لبنان
، يكثر الحديث في الأوساط السياسية والأمنية عن المرحلة الثانية، أي شمال الليطاني.
وفي هذا السياق، أشار مصدر مطّلع إلى أنّ التعاون في المرحلة الأولى جاء كخطوة اضطرارية لتمرير لحظة فقدان التوازن الداخلي، في ظلّ الانقلاب الجيوسياسي الذي شهدته
سوريا
. أمّا اليوم، ومع استعادة التوازن والتكيّف مع الضغوط القائمة، فقد حُسم الأمر: لا تعاون في شمال الليطاني.
وبحسب المصدر، فإنّ القرار واضح داخل "
حزب الله
"، ومفاده أنّ مرحلة التنازلات انتهت، ولا عودة إلى الوراء في هذا المسار.
المصدر: خاص لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
جنوب لبنان
حزب الله
الليطاني
إسرائيل
سوريا
سي ال
طاني
تابع
"خاص لبنان24"
"خاص لبنان24"
