ما بعد المرحلة الأولى… مرحلة التنازلات انتهت

مع الإعلان المرتقب عن انتهاء الجيش من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة جمع السلاح في جنوب ، باستثناء المناطق التي لا تزال تحتلها في ، يكثر الحديث في الأوساط السياسية والأمنية عن المرحلة الثانية، أي شمال الليطاني.



وفي هذا السياق، أشار مصدر مطّلع إلى أنّ التعاون في المرحلة الأولى جاء كخطوة اضطرارية لتمرير لحظة فقدان التوازن الداخلي، في ظلّ الانقلاب الجيوسياسي الذي شهدته . أمّا اليوم، ومع استعادة التوازن والتكيّف مع الضغوط القائمة، فقد حُسم الأمر: لا تعاون في شمال الليطاني.



وبحسب المصدر، فإنّ القرار واضح داخل " "، ومفاده أنّ مرحلة التنازلات انتهت، ولا عودة إلى الوراء في هذا المسار.

