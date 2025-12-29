تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بالصور والأسماء.. موقع إسرائيلي ينشر خريطة قيادة "حزب الله" الجديدة

Lebanon 24
29-12-2025 | 14:26
Doc-P-1461448-639026407010854350.png
Doc-P-1461448-639026407010854350.png photos 0
نشر مركز "ألما" الإسرائيلي اليوم الإثنين خريطةً قال إنها تُظهر الهيكلية التنظيمية وأبرز الشخصيات في قيادة "حزب الله" السياسية والعسكرية والأمنية، وذلك عبر صورة أرفقها على موقعه الإلكتروني.

وتظهر الصورة بعنوان "Hezbollah Leadership - Main Figures" اسم نعيم قاسم في أعلى الخريطة بصفته الأمين العام، فيما تُدرج في خانة القيادة السياسية كلاً من محمد رعد رئيس كتلة "حزب الله" النيابية، وعلي دعموش رئيس المجلس التنفيذي، وإبراهيم أمين السيد رئيس المجلس السياسي، ومحمد يزبك رئيس المجلس القضائي، إضافة إلى وفيق صفا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق.

وفي قسم العسكري/الأمني، تُظهر الخريطة اسم هيثم علي طباطبائي مع إشارة إلى أنه تم استهدافه بتاريخ 23 تشرين الثاني 2025، إلى جانب أسماء أخرى بينها محمد حيدر، وطلال حميّة قائد، وحاج خليل حرب، وخضر يوسف نادر رئيس الوحدة الأمنية.
 
