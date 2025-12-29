بالصور والأسماء.. موقع إسرائيلي ينشر خريطة قيادة "حزب الله" الجديدة

وتظهر الصورة بعنوان "Hezbollah Leadership - Main Figures" اسم في أعلى الخريطة بصفته ، فيما تُدرج في خانة القيادة السياسية كلاً من رئيس كتلة "حزب الله" النيابية، وعلي دعموش رئيس ، وإبراهيم أمين السيد رئيس ، ومحمد رئيس المجلس القضائي، إضافة إلى رئيس وحدة الارتباط والتنسيق.وفي قسم العسكري/الأمني، تُظهر الخريطة اسم طباطبائي مع إشارة إلى أنه تم استهدافه بتاريخ 23 تشرين الثاني 2025، إلى جانب أسماء أخرى بينها محمد ، وطلال حميّة قائد، وحاج خليل حرب، وخضر يوسف نادر رئيس الوحدة الأمنية.