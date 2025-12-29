في لبنان.. أطلق النار على صهره وهرب

وقع اشكال في منطقة - ، تطور الى اطلاق نار حيث اقدم المدعو "س.ض" على اطلاق النار باتجاه صهره "ع.م" واصابه بطلق ناري في قدمه ولاذ بالفرار، حسب مندوبة " ".



وتم نقل الجريح الى في لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.



وقد عرف ان الاشكال بين الطرفين عائلي.

