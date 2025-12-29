تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خطة سحب السلاح من المخيمات ستستكمل غدًا.. إليكم هذه التفاصيل

Lebanon 24
29-12-2025 | 14:48
A-
A+
Doc-P-1461456-639026418230270294.png
Doc-P-1461456-639026418230270294.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ حركة فتح، بدأت مساء اليوم، بتنفيذ خطوات عملية ضمن خطة سحب السلاح من المخيمات، حيث شرع عناصرها بتجميع الأسلحة داخل مركز الحركة في "سعد صايل" الواقع في منطقة جبل الحليب داخل مخيم عين الحلوة.

وبحسب المعلومات، تأتي هذه الخطوة كإجراء تمهيدي يسبق عملية التسليم الرسمية، على أن يتم صباح يوم غد تسليم الأسلحة إلى الجيش في منطقة سيروب، وفق آلية متفق عليها وبإشراف الجهات المعنية، بهدف ضبط الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار داخل المخيم ومحيطه.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تدابير سير في بيروت غدًا.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: سحب السلاح في المناطق وضمن الحسابات الجغرافية يعتمد على مراحل في خطة الجيش (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون من بكركي: القرار اتّخذ بشأن سحب السلاح وشبح الحرب بات بعيداً والإنتخابات في وقتها
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفض استكمال "حصرية السلاح" من دون تنفيذ اتفاق وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم عين الحلوة

عين الحلوة.

عين الحلوة

عين الحلو

حركة فتح

مخيم عين

سعد صايل

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:41 | 2025-12-29
Lebanon24
16:02 | 2025-12-29
Lebanon24
15:39 | 2025-12-29
Lebanon24
15:33 | 2025-12-29
Lebanon24
15:30 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24