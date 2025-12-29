خطة سحب السلاح من المخيمات ستستكمل غدًا.. إليكم هذه التفاصيل

أفادت مندوبة " " عن أنّ ، بدأت مساء اليوم، بتنفيذ خطوات عملية ضمن خطة سحب السلاح من المخيمات، حيث شرع عناصرها بتجميع الأسلحة داخل مركز الحركة في " " الواقع في منطقة جبل الحليب داخل .



وبحسب المعلومات، تأتي هذه الخطوة كإجراء تمهيدي يسبق عملية التسليم الرسمية، على أن يتم صباح يوم غد تسليم الأسلحة إلى الجيش في منطقة سيروب، وفق آلية متفق عليها وبإشراف الجهات المعنية، بهدف ضبط الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار داخل المخيم ومحيطه.





