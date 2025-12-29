تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

744 مخالفة في الأحراج خلال 2025… وزارة الزراعة تشدد الرقابة وتحذر

Lebanon 24
29-12-2025 | 15:10
Doc-P-1461462-639026430267034434.png
Doc-P-1461462-639026430267034434.png photos 0
في إطار تشديد الرقابة على الثروة الحرجية، أعلنت وزارة الزراعة أنّ فرقها المختصة نظّمت خلال عام 2025 ما مجموعه 744 محضر ضبط بحق مخالفين، ضمن حملات المتابعة التي نُفّذت في مختلف المحافظات اللبنانية.

وأفادت الوزارة بأن جبل لبنان سجّل العدد الأعلى من المخالفات بـ300 محضر، تليه محافظتا الشمال بـ160 مخالفة وعكار بـ144، ثم الجنوب بـ53، فالنبطية بـ34، وبعلبك – الهرمل بـ30، والبقاع بـ23 مخالفة.

وأوضحت أن قانون الغابات يحظر قطع الأشجار الحرجية، وإشعال النار خارج الفترات المسموح بها، والتعدّي على الأراضي الحرجية أو استثمارها ونقل الأخشاب من دون ترخيص، إضافة إلى منع الرعي الجائر، مؤكدة أن المخالفين يواجهون غرامات أو عقوبات حبس، مع مصادرة المعدات وإلزامهم بإصلاح الأضرار أو إعادة التشجير وفق الأصول.

وأكدت وزارة الزراعة أن ارتفاع عدد محاضر الضبط يعكس تشديد الإجراءات ورفع مستوى الجهوزية لحماية الغابات، خصوصًا في ظل التحديات المناخية وتزايد مخاطر الحرائق والتعديات، مشددة على مواصلة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والبلديات والمجتمع المحلي، وداعية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي مخالفات حفاظًا على الغابات كإحدى الثروات الوطنية.
