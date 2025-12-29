تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
احترقت بالكامل.. اندلاع نيران بسيارة على اوتوستراد شكا (فيديو)
Lebanon 24
29-12-2025
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلعت النيران في سيارة مساءً على أوتوستراد شكا، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، بحسب مندوبة "
لبنان24
".
وقد حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان وعملت على إخماد الحريق، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، فيما رجّحت المصادر أن يكون سبب الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي.
https://www.lebanon24.com/news/world-news/1461466/article?utm_source=thewall360&utm_medium=whatsapp-channel-sharing-thewall&utm_term=whatsapp-channel-sharing-thewall&utm_campaign=whatsapp-channel-sharing-thewall&src=wac-share
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تدمرت بالكامل.. النيران تلتهم 24 سيارة تسلا (فيديو)
Lebanon 24
تدمرت بالكامل.. النيران تلتهم 24 سيارة تسلا (فيديو)
30/12/2025 05:18:11
30/12/2025 05:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح أوتوستراد نفق شكا بالكامل في الاتجاهين
Lebanon 24
فتح أوتوستراد نفق شكا بالكامل في الاتجاهين
30/12/2025 05:18:11
30/12/2025 05:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
احتراق سيارة قرب مرفأ بيروت (فيديو)
Lebanon 24
احتراق سيارة قرب مرفأ بيروت (فيديو)
30/12/2025 05:18:11
30/12/2025 05:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضنية.. احتراق سيارة بسبب ماس كهربائي (فيديو)
Lebanon 24
في الضنية.. احتراق سيارة بسبب ماس كهربائي (فيديو)
30/12/2025 05:18:11
30/12/2025 05:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
lebanon
لبنان24
لبنان
أوتو
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالأرقام.. هذه هي حركة السياحة قبل ليلة رأس السنة
Lebanon 24
بالأرقام.. هذه هي حركة السياحة قبل ليلة رأس السنة
16:49 | 2025-12-29
29/12/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:41 | 2025-12-29
29/12/2025 04:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري مع وفد من فتح: بحث في التحدّيات الاجتماعية في المخيمات الفلسطينية
Lebanon 24
البزري مع وفد من فتح: بحث في التحدّيات الاجتماعية في المخيمات الفلسطينية
16:02 | 2025-12-29
29/12/2025 04:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن
Lebanon 24
سلام: لضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن
15:39 | 2025-12-29
29/12/2025 03:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في ساحة الدفتردار بطرابلس
Lebanon 24
توقيف مطلوب في ساحة الدفتردار بطرابلس
15:33 | 2025-12-29
29/12/2025 03:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
Lebanon 24
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
05:38 | 2025-12-29
29/12/2025 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
05:00 | 2025-12-29
29/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
09:00 | 2025-12-29
29/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
10:00 | 2025-12-29
29/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:49 | 2025-12-29
بالأرقام.. هذه هي حركة السياحة قبل ليلة رأس السنة
16:41 | 2025-12-29
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:02 | 2025-12-29
البزري مع وفد من فتح: بحث في التحدّيات الاجتماعية في المخيمات الفلسطينية
15:39 | 2025-12-29
سلام: لضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن
15:33 | 2025-12-29
توقيف مطلوب في ساحة الدفتردار بطرابلس
15:30 | 2025-12-29
هل ينقذ الثلج الزراعة اللبنانية في زمن الشحّ؟
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 05:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 05:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
30/12/2025 05:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24