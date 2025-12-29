احترقت بالكامل.. اندلاع نيران بسيارة على اوتوستراد شكا (فيديو)

اندلعت النيران في سيارة مساءً على أوتوستراد شكا، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، بحسب مندوبة " ".



وقد حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان وعملت على إخماد الحريق، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، فيما رجّحت المصادر أن يكون سبب الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي.

https://www.lebanon24.com/news/world-news/1461466/article?utm_source=thewall360&utm_medium=whatsapp-channel-sharing-thewall&utm_term=whatsapp-channel-sharing-thewall&utm_campaign=whatsapp-channel-sharing-thewall&src=wac-share