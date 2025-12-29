سلام: لضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن

عقد الدكتور اجتماعًا تقنيًا مع ممثلي شركة خطيب وعلمي، المكلّفة من بتقييم الأضرار السكنية في المناطق المتضرّرة جرّاء الحرب.



وتناول الاجتماع أيضًا نقاشًا حول الإسراع بالبدء في التدعيم الإنشائي للمباني المتضرّرة، حيث شدّد الرئيس سلام على ضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم .

