البزري مع وفد من فتح: بحث في التحدّيات الاجتماعية في المخيمات الفلسطينية

إستقبل النائب وفدًا من " "، ضمّ كلًا من أمين سرّ إقليم الحركة في أبو العينين وأمين سرّ منطقة ماهر شبايطة، وجرى البحث في الأوضاع السياسية والأمنية، والاجتماعية والمعيشية العامة، وانعكاسها على واقع اللاجئين في لبنان.



وجرى البحث حول تداعيات التراجع في خدمات الأونروا، والحاجة المُتزايدة إلى دعم اجتماعي واقتصادي يُعزز صمود اللاجئين في ظل التحديات الراهنة، خاصة في المخيمات.



ووجّه الوفد دعوة رسمية إلى النائب البزري للمشاركة في المهرجان المركزي لـ"حركة فتح"، المقرر إقامته في 4 كانون الثاني المقبل.

