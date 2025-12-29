بعد انحسار العاصفة.. كيف تبدو الطرقات الجبلية؟

أفادت المروري ان الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:- عيناتا - الارز- كفرذبيان - حدث- العاقورة - حدث بعلبك- سير- الهرمل -- معاصر - كفريا- الفوقا – حدث الجبةكما افادت التحكم المروري ان وترشيش سالكتين امام كل المركبات حالياً.