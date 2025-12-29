تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
بعد انحسار العاصفة.. كيف تبدو الطرقات الجبلية?
Lebanon 24
29-12-2025
|
23:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
غرفة التحكم
المروري ان الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
- عيناتا - الارز
- كفرذبيان - حدث
بعلبك
- العاقورة - حدث بعلبك
-
الهرمل
سير
الضنية
- الهرمل -
القبيات
- معاصر
الشوف
- كفريا
-
تنورين
الفوقا – حدث الجبة
كما افادت التحكم المروري ان
طريق ضهر البيدر
وترشيش
زحلة
سالكتين امام كل المركبات حالياً.
