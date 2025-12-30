مشروع قانون الانتظام المالي "سيستوطن" في الادراج

قلّل مصدر نيابي من أهمية إحالة "قانون الانتظام المالي"على المجلس النيابي،على الرغم من السرعة التي انتقل فيها من الحكومة وصولاً إلى المجلس، مشيراً إلى أنّ "هذا المشروع سيمكث في لأسابيع طويلة وربما لأشهر".

وأوضح المصدر أنّ المشروع سيُحال بدايةً على ما لا يقل عن ثلاث لجان نيابية، أولها والموازنة حيث ستُجرى الدراسة المعمّقة وتُطرح التعديلات والاعتراضات، ثم والعدل لدراسة الجوانب القانونية للمشروع، وصولاً إلى ، على أن يُعرض لاحقاً على اللجان المشتركة قبل وصوله إلى .

ولفت المصدر إلى أنّ القانون سيشهد كباشاً سياسياً واسعاً بين من يسعى إلى تمريره، ومن يتموضع إلى جانب المودعين، إضافة إلى أطراف تخشى ردود الفعل الشعبية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. وختم بالتأكيد أنّه، ولكل هذه الأسباب، فإنّ قانون المالية مرشّح لأن “يستوطن” في أدراج المجلس النيابي لفترة طويلة".



