تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع

Lebanon 24
30-12-2025 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1461570-639026784889372104.jpeg
Doc-P-1461570-639026784889372104.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather  المتخصصة بالأحوال الجوية ان قيم الضغط الجوي لا تزال منخفضة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مما يفسح المجال لجذب المزيد من الفعاليات الجوية نحو منطقتنا.

أضافت: شهدنا بالأمس هطولات غزيرة أرفِقت برياح نشطة أحيانًا، فيما لامست الثلوج المرتفعات المتوسطة، وكانت التراكمات واضحة فوق الجبال العالية. يستقر الطقس اليوم الثلاثاء نسبيًا، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار عشوائية، خصوصًا بعد الظهر وفي ساعات المساء الأولى، تتركز بشكل أكبر على طول الشريط الساحلي السوري والمناطق المجاورة، ثم تمتد إلى الساحل اللبناني ولكن بنسبة أقل.

وبحسب الصفحة، يستمر هذا الوضع حتى مساء الأربعاء حيث تكون الأمطار متفرقة وعشوائية، مع ذروة مساء اليوم وحتى مساء الغد. بعض المناطق قد تبقى دون هطولات.

تشتد الفعالية الجوية تدريجيًا اعتبارا من مساء الأربعاء لتصبح جميع المناطق اللبنانية تحت تأثير أمطار غزيرة تستمر حتى ليل الخميس/صباح الجمعة، مع اشتداد الفعالية في فترات محددة ونشاط في سرعة الرياح.

تدخل الكتل القطبية وتتعمق تدريجيًا، فيتدنّى معها مستوى تساقط الثلوج  نهار الخميس إلى حدودد1300-1200 متر، وربما دون ذلك شمالًا، بحسب تماسك السحب الرطبة وتزامنها مع دخول البرودة.

اذا استقرار على طقس حتى مساء الغد في هذه الفترة نتاثر بامطار عشوائية غير شاملة تتركز بالدرجة الاولى على الشريط الساحلي السوري ومن ثم منخفض جوي عالي الفعالية يستمر من مساء الأربعاء حتى صباح الجمعة الثلوج تتساقط على ارتفاع 1500متر وتتدنى لحدود 1300متر نهار الخميس ودون ذلك شمالا. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عواصف رعدية وثلوج تضرب لبنان وارشادات لوزارة الصحة بعد انتشار الانفلونزا الموسمية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

اللبنانية

لبنان وا

القطبية

الترا

جوي ✊

بالدر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2025-12-30
Lebanon24
06:12 | 2025-12-30
Lebanon24
06:10 | 2025-12-30
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30
Lebanon24
05:58 | 2025-12-30
Lebanon24
05:55 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24