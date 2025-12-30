تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة

Lebanon 24
30-12-2025 | 02:04
Doc-P-1461592-639026823517858343.jpg
Doc-P-1461592-639026823517858343.jpg photos 0
أفادت صفحة "الارصاد الجوية في لبنان" على فيسبوك ان لبنان على موعد مع المنخفض الجوي الثالث على التوالي من أصول قطبية، وهو منخفض عالي الفعالية وشديد التأثير، يحمل معه أمطارًا غزيرة جدًا قد تكون طوفانية أحيانًا، مرفقة بعواصف رعدية، رياح قوية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إضافةً إلى تساقط للثلوج قد يلامس ارتفاع 1300 متر.

أضافت: "بعد تأثّر لبنان بمنخفضين جويين سابقين حملا الخير من الأمطار والثلوج وانخفاض درجات الحرارة، سيتأثر لبنان بمنخفض جوي ثالث يُتوقّع أن يكون الأعنف من حيث غزارة الأمطار، ما قد يؤدي إلى خطر تشكّل السيول وجرف الأتربة في عدد من المناطق.


تفاصيل الحالة الجوية:
ليلة الأربعاء 31 كانون الأول حتى صباح الجمعة 2 كانون الثاني

من المتوقع أن تبدأ فعالية المنخفض اعتبارًا من مساء الأربعاء 31 كانون الأول وتشتدّ حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة 2 كانون الثاني، حيث تهطل أمطار غزيرة جدًا وقد تكون طوفانية أحيانًا، مع:

 • عواصف رعدية قوية.
 • تساقط غزير لحبّات البَرَد.
 • انخفاض إضافي في درجات الحرارة.
 • رياح قوية وباردة قد تصل سرعتها إلى 95 كلم في الساعة في بعض الهبّات.
 • تساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر خاصة شمالًا.
أجواء كانونية بامتياز، باردة وعاصفة.

طقس ليلة رأس السنة
يصبح الطقس غير مستقر وعاصف، حيث يصل المنخفض الجوي محمّلًا بـ:
 • أمطار غزيرة جدًا وطوفانية أحيانًا.
 • رياح عاصفة تلامس 95 كلم في الساعة في بعض الهبّات.
 • ارتفاع موج البحر إلى 6 أمتار.
اعتبارًا من بعد الساعة 8 مساءً، يصبح الطقس عاصفًا وباردًا على مختلف الأراضي اللبنانية. تهطل أمطار غزيرة جدًا، خاصةً عند منتصف الليل وساعات الفجر الأولى من يوم الخميس 1 كانون الثاني (أول أيام السنة)، وقد تؤدي إلى سيول وغرق طرقات، يرافقها:
 • عواصف رعدية.
 • تساقط غزير لحبّات البَرَد.
 • انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

طقس يوم الخميس 1 كانون الثاني أول أيام السنة:
طقس غير مستقر، بارد وعاصف مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
تهطل أمطار غزيرة وطوفانية أحيانًا خلال النهار والليل، قد تؤدي إلى:
 • تشكّل السيول.
 • غرق الطرقات.
يرافقها:
 • عواصف رعدية.
 • تساقط غزير لحبّات البَرَد.
 • رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 85 كلم في الساعة في بعض الهبات.
 • ارتفاع موج البحر إلى 5 أمتار.

وخلال ليل الخميس حتى فجر الجمعة 2 كانون الثاني، يُتوقّع عبور خلية رعدية عنيفة تكون ذروة الهطول المطري، مع تحذير من انجراف الأتربة وتشكل السيول على الطرقات.

تصل الثلوج إلى ارتفاع 1300 متر خاصة شمالًا.

طقس يوم الجمعة 2 كانون الثاني
مع ساعات الصباح الأولى، يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار، مع أجواء باردة جدًا، ويتكوّن الجليد على ارتفاع 1300 متر.
بالنسبة للثلوج من المتوقّع حصول تراكمات كبيرة وملحوظة للثلوج على الجبال فقط، وذلك اعتبارًا من ارتفاع 1600 متر وما فوق.

تحذير هام ليلة رأس السنة
يشهد لبنان ليلة رأس السنة أحوالًا جوية عاصفة نتيجة المنخفض الجوية، يُتوقّع أن يجلب أمطارًا غزيرة وطوفانية قد تؤدي إلى سيول وغرق طرقات، مع عواصف رعدية، رياح قوية تتجاوز 95 كلم في الساعة في بعض الهبات وارتفاع موج البحر.
يُنصح بتجنّب التنقّل ليلًا إلا للضرورة القصوى وتوخّي الحذر الشديد، عدم المجازفة بقطع الطرقات المغمورة بالمياه وتوخّي الحذر الشديد على الطرقات الجبلية بسبب الثلوج والجليد.



