قرار لدريان بتشكيل هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى.. هذه مهمتها

أصدر مفتي الجمهورية قرارا بتشكيل هيئة رعاية السجناء وأُسَرهم الفتوى من السادة الآتية أسماؤهم: المحامي حسن عفيف كشلي رئيساً للهيئة، المهندس نوَّار مليح عيدو نائباً للرئيس، الشيخ وليد زهرة أميناً للسر، الشيخ طارق مصباح الفيل أميناً للعلاقات العامة، والأعضاء: المحامية مهى منير فتحة، المحامي مروان نصر الدين، الأستاذة ندى شفيق مكاوي، الأستاذة رانيا خضر العرب، السيد محمَّد حسن ، السيد مصطفى خلف نصرا.

ومهمة الهيئة ِ"مُساعدة السُجَنَاء وأُسَرهم، ورِعايتهم دينياً وعِلمياً وصحياً واجتماعياً، والعمل على كلِّ ما من شأنه إصلاح السُجَنَاء ورِعاية أُسَرهم بمساعدتهم مادياً، وتعليم أولادهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً بالتعاون مع أهل الخير وصندوق الزكاة في ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصَّة، والمؤسسات الأهلية المماثلة".