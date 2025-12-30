تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

قرار لدريان بتشكيل هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى.. هذه مهمتها

Lebanon 24
30-12-2025 | 02:44
  أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا بتشكيل هيئة رعاية السجناء وأُسَرهم في دار الفتوى من السادة الآتية أسماؤهم: المحامي حسن عفيف كشلي رئيساً للهيئة، المهندس نوَّار مليح عيدو نائباً للرئيس، الشيخ وليد عبد الله زهرة أميناً للسر، الشيخ طارق مصباح الفيل أميناً للعلاقات العامة، والأعضاء: المحامية مهى منير فتحة، المحامي مروان عبد الرحمن نصر الدين، الأستاذة ندى شفيق مكاوي، الأستاذة رانيا خضر العرب، السيد محمَّد حسن دياب، السيد مصطفى خلف نصرا.

 

ومهمة الهيئة ِ"مُساعدة السُجَنَاء وأُسَرهم، ورِعايتهم دينياً وعِلمياً وصحياً واجتماعياً، والعمل على كلِّ ما من شأنه إصلاح السُجَنَاء ورِعاية أُسَرهم بمساعدتهم مادياً، وتعليم أولادهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً بالتعاون مع أهل الخير وصندوق الزكاة في لبنان ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصَّة، والمؤسسات الأهلية المماثلة".

