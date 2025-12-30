تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وفد من مخاتير بيروت يزور مرفأ بيروت

Lebanon 24
30-12-2025 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1461611-639026850276890628.jpg
Doc-P-1461611-639026850276890628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفّي في مكتبه وفداً من مخاتير بيروت برئاسة رئيس المخاتير السيد مصباح عيدو، في زيارة ودية كانت مناسبة للتهنئة بتسلّمه مهامه، والتأكيد على عمق العلاقة بين المرفأ ومدينة بيروت وأهلها.

وضم الوفد كلاً من السادة: ناصر العرب، محمود النخال، طارق السماك، خالد القيسي، رفعت الزهيري، محمد غلايني، صائب كلش، الأمير وفيق شهاب، خالد البرجاوي، ورمضان غلايني.

خلال اللقاء، جرى التداول في مجمل الأوضاع العامة في العاصمة، وما تمرّ به بيروت من تحديات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا تهم أبناء المدينة، انطلاقاً من دور المرفأ التاريخي والاقتصادي كقلب نابض لبيروت ورافعة أساسية لصمودها ونهوضها.

من جهته، رحب النفّي بالوفد، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، ومؤكداً حرصه على تعزيز التواصل والتعاون مع مخاتير بيروت وسائر الفعاليات المحلية، بما يخدم مصلحة المدينة وأهلها، ويُعيد لمرفأ بيروت مكانته الطبيعية كجزء لا يتجزأ من هوية العاصمة ومستقبلها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من مرفأ بيروت: كلّ جهودنا تنصبّ على مرفأ بيروت و"منعرف شو ممكن يطلع من المرفأ" والخطة واضحة وبعد 100 يوم سنُعيد عرضها على الإعلام
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مرفأ بيروت يشيد بقرار وزير الداخلية لتسهيل حركة الشاحنات اليوم السبت
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال: خطوة إصلاحية لتعزيز كفاءة وشفافية مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن مرفأ بيروت.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

المدير العام

محمود ال

من جهته

القيسي

رمضان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2025-12-30
Lebanon24
06:12 | 2025-12-30
Lebanon24
06:10 | 2025-12-30
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30
Lebanon24
05:58 | 2025-12-30
Lebanon24
05:55 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24