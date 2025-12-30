وفد من مخاتير بيروت يزور مرفأ بيروت

التقى لمرفأ ، مروان النفّي في مكتبه وفداً من مخاتير بيروت برئاسة رئيس المخاتير السيد مصباح عيدو، في زيارة ودية كانت مناسبة للتهنئة بتسلّمه مهامه، والتأكيد على عمق العلاقة بين المرفأ ومدينة بيروت وأهلها.



وضم الوفد كلاً من السادة: ناصر العرب، محمود النخال، طارق السماك، خالد ، رفعت الزهيري، محمد غلايني، صائب كلش، الأمير وفيق ، خالد البرجاوي، ورمضان غلايني.



خلال اللقاء، جرى التداول في مجمل الأوضاع العامة في العاصمة، وما تمرّ به بيروت من تحديات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا تهم أبناء المدينة، انطلاقاً من دور المرفأ التاريخي والاقتصادي كقلب نابض لبيروت ورافعة أساسية لصمودها ونهوضها.



، رحب النفّي بالوفد، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، ومؤكداً حرصه على تعزيز التواصل والتعاون مع مخاتير بيروت وسائر الفعاليات المحلية، بما يخدم مصلحة المدينة وأهلها، ويُعيد لمرفأ بيروت مكانته الطبيعية كجزء لا يتجزأ من هوية العاصمة ومستقبلها.



