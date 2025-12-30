تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

معوّض من قصر بعبدا: لضرورة التعاون بين السلطات لتفادي العودة إلى آليات التعطيل

Lebanon 24
30-12-2025 | 03:55
أكد النائب ميشال معوض بعد لقائه الرئيس جوزيف عون، أن الزيارة التي تأتي ضمن المعايدة، عرض في خلالها الأوضاع العامة وتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الوطنية الأساسية واكدت ع دعم الرئيس عون في مسار عمله الوطني".

ولفت الى انه كانت " مناقشة لملف استكمال استعادة سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد الشرعية، باعتبار أنّ مطلب تسليم السلاح هو مطلب لبناني مزمن، وضرورة وضع حدّ لوجود سلاح خارج إطار الدولة ولزجّ لبنان في الحروب".

وقال:" نوهنا بجهود رئيس الجمهورية ودعونا إلى أن يمدّ الجميع يد التعاون للوصول إلى النتائج التي يتطلع إليها اللبنانيون.

بالنسبة لملف مشروع قانون «الفجوة المالية» من جهة، يجب اقرار مشروع قانون لإعادة الثقة بلبنان، ومن جهة ثانية، نصرّ على أن يكون أي مشروع قانون عادلاً ويؤمّن استرداد أموال المودعين، ولو بشكل تدريجي.

كما نشدّد على أهمية التعاون بين السلطات لتفادي العودة إلى آليات التعطيل وسوء إدارة الملف، التي على مدى ستّ سنوات أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه".

واشار الى انه "تمت مناقشة ملف الاستحقاق الانتخابي والتأكيد على الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري".

