خبر عن البنزين قبل رأس السنة.. ماذا أعلن أبو شقرا؟

طمأن ممثل موزعي المحروقات في أن مخزون المحروقات متوافر في لبنان رغم كل المخاوف المرتبطة بالوضع الأمني، مشيراً إلى أن البواخر تأتي تباعاً إلى البلاد، سواء على صعيد المازوت أو البنزين.وفي اتصال أجراه " " قال إنّ التراجع في أسعار المحروقات خلال هذا الشهر جاء نتيجة انخفاض سعر برميل عالمياً، ما انعكس على السوق المحلي، الأمر الذي يُريح المواطن بشكل مستمر.وذكر أبو شقرا أن "أسعار المحروقات كانت شبه مستقرة هذا العام"، مشيراً إلى أنّ المازوت متوافر في ظل فصل الشتاء، ما سهل على المواطنين تموين خزاناتهم للتدفئة.ودعا أبو شقرا إلى التجاوب مع مطالب نقابة والموزعين لتسيير شؤونهم والحفاظ على القطاع الذي يمثل شرياناً حيوياً في لبنان.كذلك، تمنى أبو شقرا أعياداً مجيدة للبنانيين وسنة خير، مؤكداً أنّ موزعي المحروقات تسلموا البضاعة من الشركات قبل الأعياد، وهم يعملون لتوزيعها على كافة الأراضي .