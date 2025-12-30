تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خبر عن البنزين قبل رأس السنة.. ماذا أعلن أبو شقرا؟

Lebanon 24
30-12-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1461648-639026897642646478.jpg
Doc-P-1461648-639026897642646478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن مخزون المحروقات متوافر في لبنان رغم كل المخاوف المرتبطة بالوضع الأمني، مشيراً إلى أن البواخر تأتي تباعاً إلى البلاد، سواء على صعيد المازوت أو البنزين.

وفي اتصال أجراه "لبنان24" قال أبو شقرا إنّ التراجع في أسعار المحروقات خلال هذا الشهر جاء نتيجة انخفاض سعر برميل النفط عالمياً، ما انعكس على السوق المحلي، الأمر الذي يُريح المواطن بشكل مستمر.

وذكر أبو شقرا أن "أسعار المحروقات كانت شبه مستقرة هذا العام"، مشيراً إلى أنّ المازوت متوافر في ظل فصل الشتاء، ما سهل على المواطنين تموين خزاناتهم للتدفئة.

ودعا أبو شقرا وزير الطاقة جو الصدي إلى التجاوب مع مطالب نقابة المحطات والموزعين لتسيير شؤونهم والحفاظ على القطاع الذي يمثل شرياناً حيوياً في لبنان.

كذلك، تمنى أبو شقرا أعياداً مجيدة للبنانيين وسنة خير، مؤكداً أنّ موزعي المحروقات تسلموا البضاعة من الشركات قبل الأعياد، وهم يعملون لتوزيعها على كافة الأراضي اللبنانية.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منشور غامض واعتذار مفاجئ.. فنان يعلن اعتذاره عن حفلات رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جوزاف شكيب ابو شقرا
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جوزاف شكيب ابو شقرا
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة هادئة وطبيعية من فاليري أبو شقرا (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

فادي أبو شقرا

وزير الطاقة

اللبنانية

أبو شقرا

جو الصدي

المحطات

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2025-12-30
Lebanon24
06:12 | 2025-12-30
Lebanon24
06:10 | 2025-12-30
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30
Lebanon24
05:58 | 2025-12-30
Lebanon24
05:55 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24