تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خبر عن البنزين قبل رأس السنة.. ماذا أعلن أبو شقرا؟
Lebanon 24
30-12-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
طمأن ممثل موزعي المحروقات في
لبنان
فادي أبو شقرا
أن مخزون المحروقات متوافر في لبنان رغم كل المخاوف المرتبطة بالوضع الأمني، مشيراً إلى أن البواخر تأتي تباعاً إلى البلاد، سواء على صعيد المازوت أو البنزين.
وفي اتصال أجراه "
لبنان24
" قال
أبو شقرا
إنّ التراجع في أسعار المحروقات خلال هذا الشهر جاء نتيجة انخفاض سعر برميل
النفط
عالمياً، ما انعكس على السوق المحلي، الأمر الذي يُريح المواطن بشكل مستمر.
وذكر أبو شقرا أن "أسعار المحروقات كانت شبه مستقرة هذا العام"، مشيراً إلى أنّ المازوت متوافر في ظل فصل الشتاء، ما سهل على المواطنين تموين خزاناتهم للتدفئة.
ودعا أبو شقرا
وزير الطاقة
جو الصدي
إلى التجاوب مع مطالب نقابة
المحطات
والموزعين لتسيير شؤونهم والحفاظ على القطاع الذي يمثل شرياناً حيوياً في لبنان.
كذلك، تمنى أبو شقرا أعياداً مجيدة للبنانيين وسنة خير، مؤكداً أنّ موزعي المحروقات تسلموا البضاعة من الشركات قبل الأعياد، وهم يعملون لتوزيعها على كافة الأراضي
اللبنانية
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منشور غامض واعتذار مفاجئ.. فنان يعلن اعتذاره عن حفلات رأس السنة
Lebanon 24
منشور غامض واعتذار مفاجئ.. فنان يعلن اعتذاره عن حفلات رأس السنة
30/12/2025 13:45:19
30/12/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزاف شكيب ابو شقرا
Lebanon 24
جوزاف شكيب ابو شقرا
30/12/2025 13:45:19
30/12/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزاف شكيب ابو شقرا
Lebanon 24
جوزاف شكيب ابو شقرا
30/12/2025 13:45:19
30/12/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة هادئة وطبيعية من فاليري أبو شقرا (صورة)
Lebanon 24
إطلالة هادئة وطبيعية من فاليري أبو شقرا (صورة)
30/12/2025 13:45:19
30/12/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
فادي أبو شقرا
وزير الطاقة
اللبنانية
أبو شقرا
جو الصدي
المحطات
لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون عقد سلسلة لقاءات تناولت شؤونا وزارية وسياسية والتطورات في الجنوب والمنطقة
Lebanon 24
الرئيس عون عقد سلسلة لقاءات تناولت شؤونا وزارية وسياسية والتطورات في الجنوب والمنطقة
06:19 | 2025-12-30
30/12/2025 06:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيتا الشعب.. هذا ما سيفعله الجيش
Lebanon 24
في عيتا الشعب.. هذا ما سيفعله الجيش
06:12 | 2025-12-30
30/12/2025 06:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بري بحث وسلام في المستجدات السياسية واستقبل وزير الصحة
Lebanon 24
بري بحث وسلام في المستجدات السياسية واستقبل وزير الصحة
06:10 | 2025-12-30
30/12/2025 06:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة ترامب - نتنياهو ترتّب الأولويات: غزة أولًا.. ولبنان في الهامش المُقلِق
Lebanon 24
قمة ترامب - نتنياهو ترتّب الأولويات: غزة أولًا.. ولبنان في الهامش المُقلِق
06:00 | 2025-12-30
30/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري يبرق لنظيره العراقي مهنئاً بانتخابه رئيسا للسلطة التشريعية
Lebanon 24
الرئيس بري يبرق لنظيره العراقي مهنئاً بانتخابه رئيسا للسلطة التشريعية
05:58 | 2025-12-30
30/12/2025 05:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
09:00 | 2025-12-29
29/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-29
29/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
10:00 | 2025-12-29
29/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:19 | 2025-12-30
الرئيس عون عقد سلسلة لقاءات تناولت شؤونا وزارية وسياسية والتطورات في الجنوب والمنطقة
06:12 | 2025-12-30
في عيتا الشعب.. هذا ما سيفعله الجيش
06:10 | 2025-12-30
بري بحث وسلام في المستجدات السياسية واستقبل وزير الصحة
06:00 | 2025-12-30
قمة ترامب - نتنياهو ترتّب الأولويات: غزة أولًا.. ولبنان في الهامش المُقلِق
05:58 | 2025-12-30
الرئيس بري يبرق لنظيره العراقي مهنئاً بانتخابه رئيسا للسلطة التشريعية
05:55 | 2025-12-30
المطران العمّار يعلن رسالة البابا لاوون لليوم العالمي للسلام 2026
فيديو
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
30/12/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 13:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24