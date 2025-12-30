تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الجيش يتسلم دفعة جديدة من الأسلحة من حركة فتح في مخيم عين الحلوة
Lebanon 24
30-12-2025
|
04:45
تسلّم اليوم الثلاثاء الجيش 4 شاحنات من الأسلحة من حركة فتح في
مخيم عين الحلوة
.
وفي هذا الإطار، أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الامن الوطني الفلسطيني في
لبنان
المقدم عبد الهادي الأسدي ان
قوات الأمن
الوطني الفلسطيني استكملت اليوم الثلاثاء الموافق 30 كانون الأول 2025 تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير
الفلسطينية
وذلك في مخيم
عين الحلوة
صيدا
.
وأكد الأسدي أن هذه الخطوه تأتي تنفيذا للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيس محمود عباس والرئيس العماد
جوزف
عون بتاريخ 21 أيار 2025 وما نتج عنه من عمل اللجنة
اللبنانية
والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشيه فيها.
وختم الأسدي بالتأكيد على ان هذه المبادره تعكس عمق الشراكه الفلسطينية اللبنانيو وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الامن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الاخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.
Advertisement
