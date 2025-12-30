الجيش يتسلم دفعة جديدة من الأسلحة من حركة فتح في مخيم عين الحلوة

تسلّم اليوم الثلاثاء الجيش 4 شاحنات من الأسلحة من حركة فتح في .

وفي هذا الإطار، أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الامن الوطني الفلسطيني في المقدم عبد الهادي الأسدي ان الوطني الفلسطيني استكملت اليوم الثلاثاء الموافق 30 كانون الأول 2025 تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير وذلك في مخيم .

وأكد الأسدي أن هذه الخطوه تأتي تنفيذا للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيس محمود عباس والرئيس العماد عون بتاريخ 21 أيار 2025 وما نتج عنه من عمل اللجنة والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشيه فيها.

وختم الأسدي بالتأكيد على ان هذه المبادره تعكس عمق الشراكه الفلسطينية اللبنانيو وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الامن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الاخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.





