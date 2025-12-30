طقس لبنان... أمطار ورياح وثلوج متفرقة حتى الجمعة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
30-12-2025 | 04:50
يسيطر طقس مستقر وبارد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ، حتى ظهر يوم غد الأربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي مصدره شمال غرب تركيا ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ممطر بغزارة أحياناً ، انخفاض بدرجات الحرارة، رياح ناشطة ،عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع ال ١٦٠٠ متر وما دون ذلك ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل حيث يستقر الطقس تدريجياً، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان يوم الأحد بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة.   

تحذير: تتشكّل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار مساء الأربعاء والخميس، وتحذير من سلوك الطرقات الجبلية فوق ١٥٠٠ متر بسبب تساقط الثلوج.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول  في بيروت بين ١٣و ٢١، في طرابلس بين ١٠ و ١٩درجة وفي زحلة بين ٤ و ١٤درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ١٤٠٠ متر. يتحول تدريجياً خلال الليل إلى غائم فتتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق كما تنشط الرياح.
الأربعاء:  
غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٧٥كلم/ساعة بعد الظهر خاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق وتلامس ١٦٠٠ متر ليلاً.
الخميس:  
غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة، تكون غريرة أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية مع احتمال تشكل السيول عل الطرقات ، تنشط الرياح وتشتدّ سرعتها أحياناً لحدود ال ٦٥كلم/ساعة خاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق خلال النهار وتتدنى ليلاً لتلامس ١٤٠٠ متر خاصة على المرتفعات الشمالية.
الجمعة:  
غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً ابتداءاً من بعد الظهر ويتحول ليلاً الى قليل الغيوم، نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية لذا نحذر من خطر الانزلاقات.
