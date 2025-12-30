تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الحجار: مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة

Lebanon 24
30-12-2025 | 05:36
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مديرة المديرية الإدارية المشتركة بالتكليف رشا حوراني وضباط وموظفي المديرية، في زيارة تهنئة بالأعياد.

وخلال اللقاء، توجه الوزير الحجار بكلمة شكر وتقدير للموظفين قائلا: "دوركم أساسي في هذه الوزارة، ويُشكل الركيزة التي يقوم عليها العمل الإداري"، مضيفاً: "مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة، وهذا الإنتماء يتطلب منا جميعا التضحية والعمل بإخلاص لإنجاح مؤسساتنا وتعزيز حضورها في خدمة المواطن".

وشدد الوزير الحجار على أن "المسؤولية كبيرة، والتحديات أكبر، لكن بالإرادة والإلتزام نستطيع أن نُحدث فرقا حقيقيا في الأداء العام".
 
كما استقبل الحجار، المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش مع وفد من المديرية العامة، في زيارة للتهنئة بالأعياد.

وتم خلال اللقاء عرض للتدابير والإجراءات التي يتخذها الدفاع المدني ليلة رأس السنة، لا سيما من حيث الجهوزية الكاملة والإستجابة السريعة لأي طارئ، حفاظا على سلامة المواطنين، خصوصا في أماكن التجمعات والسهر، وعلى الطرق العامة، وفي المناطق الجبلية.

ونوّه الوزير الحجار ب"الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر ومتطوعو الدفاع المدني على مدار العام"، مشيدا بـ"تضحياتهم في مختلف المهام من إطفاء وإنقاذ وإسعاف"، ومؤكداً أن "دورهم محوري في الحفاظ على السلامة العامة ومساعدة المواطنين وخدمتهم، ويستحق ذلك كل التقدير والدعم".

كما شدد الوزير الحجار على أهمية مواصلة التنسيق بين الدفاع المدني وسائر الأجهزة المعنية.
