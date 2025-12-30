الحجار: مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة

استقبل والبلديات قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مديرة بالتكليف رشا وضباط وموظفي المديرية، في زيارة تهنئة بالأعياد.



وخلال اللقاء، توجه الوزير بكلمة شكر وتقدير للموظفين قائلا: "دوركم أساسي في هذه الوزارة، ويُشكل الركيزة التي يقوم عليها العمل الإداري"، مضيفاً: "مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة، وهذا الإنتماء يتطلب منا جميعا التضحية والعمل بإخلاص لإنجاح مؤسساتنا وتعزيز حضورها في خدمة المواطن".



وشدد الوزير الحجار على أن "المسؤولية كبيرة، والتحديات أكبر، لكن بالإرادة والإلتزام نستطيع أن نُحدث فرقا حقيقيا في الأداء العام".

كما استقبل الحجار، للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد مع وفد من ، في زيارة للتهنئة بالأعياد.



وتم خلال اللقاء عرض للتدابير والإجراءات التي يتخذها الدفاع المدني ليلة رأس السنة، لا سيما من حيث الجهوزية الكاملة والإستجابة السريعة لأي طارئ، حفاظا على سلامة المواطنين، خصوصا في أماكن التجمعات والسهر، وعلى الطرق العامة، وفي المناطق الجبلية.



ونوّه الوزير الحجار ب"الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر ومتطوعو الدفاع المدني على مدار العام"، مشيدا بـ"تضحياتهم في مختلف المهام من إطفاء وإنقاذ وإسعاف"، ومؤكداً أن "دورهم محوري في الحفاظ على السلامة العامة ومساعدة المواطنين وخدمتهم، ويستحق ذلك كل التقدير والدعم".



كما شدد الوزير الحجار على أهمية مواصلة التنسيق بين الدفاع المدني وسائر الأجهزة المعنية.