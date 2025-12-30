الرئيس بري يبرق لنظيره العراقي مهنئاً بانتخابه رئيسا للسلطة التشريعية

أبرق لنظيره هيبت الحلبوسي بمناسبة إنتخابه رئيساً لمجلس النواب في وجاء في نص البرقية :

"يسعدني بإسمي الشخصي، وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم بأحر التهاني على الثقة التي منحكم إياها أعضاء المجلس النيابي العراقي بإنتخابكم رئيساً للسلطة التشريعية في الجمهورية الشقيقة".

وأضاف الرئيس في البرقية: "أنتهزها مناسبة لأجدد فيها التأكيد على إستعدادنا في المجلس النيابي اللبناني العمل سويا من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين بلدينا في مختلف المنتديات والمجالات وبخاصة التشريعية منها بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبيناً الشقيقين، متمنياً لسيادتكم التوفيق والنجاح في مهامكم وللعراق شعباً وحكومة وبرلماناً المزيد من التقدم والإستقرار والإزدهار".

Advertisement