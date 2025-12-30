تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الرئيس بري يبرق لنظيره العراقي مهنئاً بانتخابه رئيسا للسلطة التشريعية

Lebanon 24
30-12-2025 | 05:58
Doc-P-1461698-639026966263504233.jpg
Doc-P-1461698-639026966263504233.jpg photos 0
أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لنظيره العراقي هيبت الحلبوسي بمناسبة إنتخابه رئيساً لمجلس النواب في جمهورية العراق وجاء في نص البرقية :
"يسعدني بإسمي الشخصي، وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم بأحر التهاني على الثقة التي منحكم إياها أعضاء المجلس النيابي العراقي بإنتخابكم رئيساً للسلطة التشريعية في الجمهورية العراقية الشقيقة".
وأضاف الرئيس بري في البرقية: "أنتهزها مناسبة لأجدد فيها التأكيد على إستعدادنا في المجلس النيابي اللبناني العمل سويا من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين برلماني بلدينا في مختلف المنتديات والمجالات وبخاصة التشريعية منها بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبيناً الشقيقين، متمنياً لسيادتكم التوفيق والنجاح في مهامكم وللعراق شعباً وحكومة وبرلماناً المزيد من التقدم والإستقرار والإزدهار". 
