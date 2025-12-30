بشأن صعود الباصات الكبيرة إلى مراكز التزلج.. قرار من بلدية كفردبيان

أعلنت بلدية كفردبيان بالتعاون مع عن منع الباصات التي تزيد طاقتها عن عشرة ركاب من الصعود إلى مراكز التزلج في عيون السيمان وفقرا – كفردبيان طوال أيام الأسبوع، لا سيما أيام السبت والأحد والعطل الرسمية.



وأوضحت البلدية أن الحالات الاستثنائية مسموح بها بعد التنسيق المسبق مع شرطة البلدية على الرقم: 79/189178.



وأكدت أن التعميم يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 كانون الأول 2025.

