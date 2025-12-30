تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سلام استقبل وفداً من رابطة المودعين

Lebanon 24
30-12-2025 | 07:33
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي، وفدا من رابطة المودعين الذين تحدث باسمهم بعد اللقاء رائد بو حمدان فقال: "ناقشنا المسار المستقبلي لمشروع قانون الانتظام المالي ، واللقاء باسم رابطة المودعين لا يختزل آراء كل المودعين في لبنان ، إنما وكما نرفض اختزال أراء احد ، نرفض ان يختزل رأينا أحد  من خلال الحملة الإعلامية التى يقوم  بها لوبي جمعية المصارف على مشروع القانون المطروح ، التي تدعي فيه أن المودعين والمصارف يرفضون هذا المشروع القانون ،ونحن كرابطة  نمثل مصالح المودعين ،قدمنا ملاحظاتنا واعتراضاتنا ، صحيح لدينا اعتراضات ولكن من خلفية مختلفة عما تريده جمعية المصارف وعن اللوبي الذي كان يضغط عليه ، ونحن نريد حماية الذهب كثروة وطنية ، وجمعية المصارف تريد تسييل عشرة مليارات من الذهب لتعويض خسائرها. نحن نريد تدقيق جنائي ومحاسبة وهذه النقاط أدرجت في بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود وتواصل مع رئاسة الحكومة مشكورة ، وفي المقابل إن جمعية المصارف لا تريد تدقيقا جنائيا ولا محاسبة ، ونحن نريد انصافا للمودعين تحت المئة ألف دولار وفوق المئة ألف دولار لتحسين حصولهم على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة، والمصارف تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة، وهم كل ما يريدونه في هذه المرحلة لا خطة ويحاولون التهرب من تحمل المسؤوليات والخسائر ورمي المسؤوليات على المودعين ورمي الخسائر على الدولة أي على المالية العامة والمواطنين في المرحلة المستقبلية.
رئيس مجلس الوزراء

رابطة المودعين

المالية العامة

مجلس الوزراء

نواف سلام

المستقبل

رئاسة ال

بو حمدان

