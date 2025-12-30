الجيش: تسلُّمنا كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة

صدر عن البيان الآتي:

استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات في مختلف المناطق ، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من ، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.

شملت هذه العملية أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.

