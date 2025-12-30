رجّي: لبناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله

أكد والمغتربين أهمية بناء علاقات متوازنة مع تقوم على احترام سيادة واستقلاله، في رسالة ردّ فيها على تهنئة نظيره بمناسبة المجيد وحلول العام 2026.

وشدد رجي في رسالته على أن السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها، ودعا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.



وجدّد الوزير رجي الرغبة في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران، وأكد ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين.



وشدد رجي على أن التعاون يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصراً، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني.