تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذا ما بحثته لجنة المال والموازنة في جلستها

Lebanon 24
30-12-2025 | 08:59
A-
A+
Doc-P-1461778-639027078224787979.jpg
Doc-P-1461778-639027078224787979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس موازنات وزارات الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية والإعلام ضمن موازنة العام 2026، بحضور وزير الإعلام بول مرقص ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد والنواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، جهاد الصمد، مروان حمادة، فادي علامة، حيدر ناصر، سليم عون، فريد البستاني، علي عسيران، طه ناجي، حسن فضل الله، غازي زعيتر، محمد خواجة، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، بولا يعقوبيان، بيار بو عاصي، جميل السيد، أمين شري، غادة أيوب، إيهاب مطر، مارك ضو.
كما حضر المدير العام للمالية جورج معراوي، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحه، الامين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.

وعقب الجلسة قال كنعان: "أقرت الموازنات وتم تعليق عدد من المواد في وزارة الخارجية وفي الشؤون الاجتماعية. وفي وزارة الخارجية حصل نقاش طويل حول مسألة الملحقين الاقتصاديين، وطلبنا من الوزارة تزويدنا بأين اصبحوا بهذه الإشكالية. فمبدأ الملحقين الاقتصاديين أقر، وهناك شريحة واسعة من النواب مع الاستفادة من هؤلاء الذين يحتاجهم لبنان لتسويق خدماته وصناعته واقتصاده، وهو ما لا يجب ان يبقى متروكاً على خلفية الاشكالية الكامنة في الحاقهم بموازنة وزارة الاقتصاد أو الابقاء عليهم ضمن وزارة الخارجية".
 
وأضاف: "لذلك، وحسماً لهذا الموضوع، طلبنا من وزارتي الخارجية والاقتصاد تزويدنا بتقرير مفصّل حول رؤيتهم قبل الانتهاء من اقرار الموازنة وحسم هذه المسألة التي تتعلّق ب12 ملحقاً كان عملهم أساسياً ومفيداً للبلد".
.
وتابع: "بحثنا أيضاً بمبنى الاسكوا الذي لاحظنا زيادة في الموازنة زيادة ايجاره مئة مليار عن العام الماضي وبات 300 مليار ليرة. ونحن اذ نؤكد على رغبتنا بقاء المنظمة الدولية في بيروت، ولكن نريد معرفة أسباب هذه الزيادة ، والاطلاع على العقد وكيفية حصول الزيادات للبناء عليها في الجلسة الختامية بين 15 و16 كانون الثاني 2026، وتم تعليق هذا البند مع الحرص على بقاء الإسكوا في لبنان".

وأكمل كنعان: "حصل نقاش حول دور الإذاعة والتلفزيون والادارات التابعة لوزارة الإعلام، وحقوق الموظفين والمتعاقدين. واتفق مع الوزير على متابعة هذا الملف كأولوية، وارسال الحكومة لمشروع قانون في حال الحاجة اليه للحفاظ على إرث تلفزيون لبنان ولا يصبح مشاعاً".
وقال: "طلبنا من وزارة الشؤون الاجتماعية تفاصيل حول البرامج التي تعنى بالخدمة الانسانية والاجتماعية كأمان وبيت المحترف وبرامج المعوقين، لمعرفة مدى استفادة المواطنين من الكلفة التي تتكبدها خزينة الدولة وايصال الخدمات الى مستحقيها. وعرضنا لاوضاع مراكز الخدمات الاجتماعية التي لم يحصل العاملون فيها على رواتبهم منذ اكثر من 7 أشهر. وقد أعطينا مهلة نهائية لحسم الموضوع حتى 15 كانون الثاني 2026 بين وزارتي المال والشؤون الاجتماعية لتسديد المستحقات ل1500 شخص أو لا موازنة، وهو موضوع اجماع في اللجنة، ولا تدفعونا الى اشكالية أكبر لأنه يكفي الناس خلق الأعذار وعدم الاكتراث لأمور مهمة وأساسية تخصهم. فإما أننا أمام دولة واحدة وحكومة واحدة أم لا. ولتتحدث الحكومة بين وزاراتها وإداراتها حتى لا يدفع المواطن الثمن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جلسة للجنة المال والموازنة لبحث اعتمادات عدد من الهيئات والمؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لدراسة مشروع موازنة 2026
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما أقرته لجنة المال والموازنة اليوم
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
​انطلاق جلسة لجنة المال والموازنة في ساحة النجمة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الاقتصاد

وزارة الخارجية

وزارة الإعلام

المدير العام

علي حسن خليل

وزير الإعلام

علي حسن

ابراهيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2025-12-30
Lebanon24
10:00 | 2025-12-30
Lebanon24
09:59 | 2025-12-30
Lebanon24
09:43 | 2025-12-30
Lebanon24
09:30 | 2025-12-30
Lebanon24
09:30 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24