وزارة الزراعة أصدرت 80 قرارًا وتعميمًا لتحديث القطاع الزراعي في 2025

أعلنت ، في إطار خطتها الإصلاحية الشاملة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز حوكمته واستدامته، أنها أصدرت ونشرت 80 قرارًا وتعميمًا وزاريًا بين شهري آذار وكانون الأول 2025، بهدف تنظيم العمل الزراعي وتحديث الأطر القانونية والإدارية للنشاط الزراعي في .



وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات توزعت بين 60 قرارًا وزاريًا و20 تعميمًا، وشكّلت أساسًا لتحديث السياسات الزراعية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية والمناخية ويعزز صمود المزارعين.



وشملت القرارات والتعاميم محاور رئيسية، من بينها: تعزيز السياسات الزراعية الوطنية وخطط التنمية المستدامة، وتحديث التشريعات المتعلقة بتنظيم العمل الزراعي وتعويضات المزارعين واستخدام الأراضي، إلى جانب اعتماد معايير السلامة والجودة والممارسات الزراعية الجيدة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتفعيل برامج التمويل والاستفادة من .



وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تشكل إطارًا متكاملًا لإصلاح القطاع الزراعي، وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحفيز بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي الوطني.



وختمت بالتأكيد على التزامها بمواصلة إصدار السياسات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، ضمن رؤيتها الشاملة تحت شعار: #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة.

