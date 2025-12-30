وزارة الطاقة تعلن التسعيرة الجديدة لمولدات كانون الأول 2025

أعلنت والمياه عن تسعيرة شهر كانون الأول 2025 للمولدات الكهربائية الخاصة، مؤكدة السعر العادل للكيلوواط ساعة والرسوم الثابتة للمشتركين وفق موقعهم الجغرافي وقدرة العدادات.



ووفق البيان، فإن المشتركين في المدن والمناطق المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر، يدفعون:



قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. + 29,975 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.



قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. + 29,975 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.



أما المشتركين في القرى والمناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر، فتبلغ التعرفة:



قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. ثابت + 32,972 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.



قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. ثابت + 32,972 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.



وأضافت الوزارة أنه يتم إضافة 300,000 ل.ل. على الشطر الثابت لكل 5 أمبير إضافية.



وأوضحت أن هذه التعرفة مبنية على سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) بلغ 1,383,753 ل.ل. في كانون الأول، مع احتساب كافة المصاريف، والأكلاف، وهامش الربح، وتكاليف التوزيع من محطة الوقود حتى المولد، بالإضافة إلى معدل سعر الدولار في السوق الموازي 89,700 ل.ل.



وأكدت الوزارة أن التسعيرة صادرة وفق الجدول الحسابي المعتمد منذ 14/10/2010، وطبقًا لقرار رقم 2 بتاريخ 14/12/2011 وآلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والاقتصاد. ودعت أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار بتركيب العدادات، مشيرة إلى دراسة لتحديث المعادلة لضمان توافقها مع أسعار الصرف والواقع الاقتصادي والاجتماعي.



كما شددت الوزارة على عدم جواز إضافة أي رسوم أو مبالغ إضافية خارج التسعيرة التوجيهية، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة غير القانونية، أو أي رسوم صيانة، أو التسعير بالعملة الأجنبية، أو رسوم على مستخدمي الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات.



وأهابت الوزارة بوزارتي الاقتصاد والداخلية والبلديات والقضاء المختص تشديد الرقابة على التطبيق الصحيح للتسعيرة واتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالفين، مؤكدة أنها ستنشر جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل على موقعها الرسمي www.energyandwater.gov.lb

.



