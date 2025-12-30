3 قرارات لوزير المالية.. هذه تفاصيلها

القرار الثالث :
"- تمدد لغاية 15/01/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
* تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).
* بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
كما وتمدد لغاية 15/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
* تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة
الدخل ( النموذج ج 5).
وكذلك تمدد لغاية 15/01/2026 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في التمديدين الأخيرين من هذا القرار."
ملاحظة : يمكن للمعنيين الراغبين بالاطلاع على نسخ عن القرارات الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb