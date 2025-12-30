الجيش ينفذ عمليات دهم ويوقف 15 مواطنًا في منطقة جبل لبنان

صدر عن – البيان الآتي:

يواصل الجيش مكافحة عصابات الإتجار بالأسلحة الحربية وملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلّين بالأمن، وفي هذا السياق نفذت بتاريخ 30 /12 /2025 عمليات دهم لمنازل مطلوبين في وأوقفت 15 مواطنًا وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.