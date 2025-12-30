تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة المعلّمين تستغرب تغييبها عن لقاء بكركي التربوي: دورنا أساسي

Lebanon 24
30-12-2025 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1461809-639027132314295217.jpg
Doc-P-1461809-639027132314295217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت نقابة المعلّمين عن استغرابها الشديد لعدم توجيه الدعوة إليها للمشاركة في اللقاء التربوي الذي عُقد في بكركي بمشاركة عدد من الوزراء والنواب والفاعلين في القطاع التربوي، رغم كونها الممثل الشرعي والوحيد للمعلّمين في المدارس الخاصة، وأحد الأعمدة الأساسية في أي حوار يهدف إلى إصلاح القطاع أو وضع رؤية مستقبلية له.

واعتبرت النقابة في بيان أنّ تغييبها عن هذا الاجتماع يشكّل تجاوزًا لدورها الجوهري، ويُفقد أي نقاش تربوي مضمونه التشاركي، مؤكدة أن المعلّم هو الركيزة الأولى للعملية التعليمية، ولا يمكن أن تنجح أي مبادرة إصلاحية من دون إشراكه وتمثيله الحقيقي.

وجددت النقابة تأكيدها احترامها العميق لدور بكركي الوطني والتاريخي، معربة عن أملها بأن تكون اللقاءات المقبلة جامعة لكافة الشركاء الأساسيين في القطاع التربوي، وفي مقدمتهم المعلّمون ونقابتهم، بما يضمن عدالة الطرح وفعالية الحلول المقترحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلى المدارس الخاصة.. نداءٌ من نقابة المعلمين
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نقابة المحامين ركن أساسي في دولة القانون التي نعمل على بنائها
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل استقبل وفد نقابة الفنانين وأكّد دعم دورهم الثقافي والرسالي
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة اللبنانية: النصاب لم يكتمل اليوم ودورة ثانية الخميس المقبل
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24

التربوي

رنا ❗️

الشرع

جامع

ساسي

بادر

سيين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2025-12-30
Lebanon24
16:10 | 2025-12-30
Lebanon24
15:18 | 2025-12-30
Lebanon24
15:02 | 2025-12-30
Lebanon24
14:47 | 2025-12-30
Lebanon24
14:45 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24