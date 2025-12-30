تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة المعلّمين تستغرب تغييبها عن لقاء بكركي التربوي: دورنا أساسي
Lebanon 24
30-12-2025
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت نقابة المعلّمين عن استغرابها الشديد لعدم توجيه الدعوة إليها للمشاركة في اللقاء
التربوي
الذي عُقد في
بكركي
بمشاركة عدد من الوزراء والنواب والفاعلين في القطاع التربوي، رغم كونها الممثل الشرعي والوحيد للمعلّمين في المدارس الخاصة، وأحد الأعمدة الأساسية في أي حوار يهدف إلى إصلاح القطاع أو وضع رؤية مستقبلية له.
واعتبرت النقابة في بيان أنّ تغييبها عن هذا الاجتماع يشكّل تجاوزًا لدورها الجوهري، ويُفقد أي نقاش تربوي مضمونه التشاركي، مؤكدة أن المعلّم هو الركيزة الأولى للعملية التعليمية، ولا يمكن أن تنجح أي مبادرة إصلاحية من دون إشراكه وتمثيله الحقيقي.
وجددت النقابة تأكيدها احترامها العميق لدور بكركي الوطني والتاريخي، معربة عن أملها بأن تكون اللقاءات المقبلة جامعة لكافة الشركاء الأساسيين في القطاع التربوي، وفي مقدمتهم المعلّمون ونقابتهم، بما يضمن عدالة الطرح وفعالية الحلول المقترحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلى المدارس الخاصة.. نداءٌ من نقابة المعلمين
Lebanon 24
إلى المدارس الخاصة.. نداءٌ من نقابة المعلمين
31/12/2025 03:06:25
31/12/2025 03:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: نقابة المحامين ركن أساسي في دولة القانون التي نعمل على بنائها
Lebanon 24
سلام: نقابة المحامين ركن أساسي في دولة القانون التي نعمل على بنائها
31/12/2025 03:06:25
31/12/2025 03:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل استقبل وفد نقابة الفنانين وأكّد دعم دورهم الثقافي والرسالي
Lebanon 24
باسيل استقبل وفد نقابة الفنانين وأكّد دعم دورهم الثقافي والرسالي
31/12/2025 03:06:25
31/12/2025 03:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة اللبنانية: النصاب لم يكتمل اليوم ودورة ثانية الخميس المقبل
Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة اللبنانية: النصاب لم يكتمل اليوم ودورة ثانية الخميس المقبل
31/12/2025 03:06:25
31/12/2025 03:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التربوي
رنا ❗️
الشرع
جامع
ساسي
بادر
سيين
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:51 | 2025-12-30
30/12/2025 04:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تلقيح 31 ألف بقرة ضمن جهود وزارة الزراعة لمكافحة الحمى القلاعية
Lebanon 24
تلقيح 31 ألف بقرة ضمن جهود وزارة الزراعة لمكافحة الحمى القلاعية
16:10 | 2025-12-30
30/12/2025 04:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. قوى الأمن تطلق حملة توعية
Lebanon 24
بالصور.. قوى الأمن تطلق حملة توعية
15:18 | 2025-12-30
30/12/2025 03:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يرصد حركة مشبوهة على الحدود اللبنانية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يرصد حركة مشبوهة على الحدود اللبنانية
15:02 | 2025-12-30
30/12/2025 03:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
14:47 | 2025-12-30
30/12/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
02:04 | 2025-12-30
30/12/2025 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
05:00 | 2025-12-30
30/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
02:13 | 2025-12-30
30/12/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:51 | 2025-12-30
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:10 | 2025-12-30
تلقيح 31 ألف بقرة ضمن جهود وزارة الزراعة لمكافحة الحمى القلاعية
15:18 | 2025-12-30
بالصور.. قوى الأمن تطلق حملة توعية
15:02 | 2025-12-30
الجيش الإسرائيلي يرصد حركة مشبوهة على الحدود اللبنانية
14:47 | 2025-12-30
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
14:45 | 2025-12-30
اتفاقية الغاز المصري مع لبنان... وابرز العقبات
فيديو
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 03:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 03:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
31/12/2025 03:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24