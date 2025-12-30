لاوندس من قصر بعبدا: نلتزم بمسؤولياتنا الوطنية في حماية الأمن وصون السلم الأهلي

أكد لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، بعد لقائه رئيس الجمهورية ، في ، المديرية بمسؤولياتها الوطنية والدستورية في حماية الأمن الوطني وصون السلم الأهلي، مجدّدًا بأن تبقى أمن الدولة حصنًا منيعًا في وجه مختلف المخاطر، وفي طليعتها مكافحة الفساد وحماية هيبة الدولة، حسب بيان صادر عن لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة.

كما شدّد على التقيّد بتوجيهات رئيس الجمهورية لجهة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وعدم توفير أي حصانة لأي مخالف، أيًّا تكن صفته.

وختم اللواء الركن لاوندس بالتعبير عن الشكر والثقة، مؤكّدًا الاستمرار في أداء الواجب بإخلاص وتفانٍ دفاعًا عن ومؤسساته.

الرئيس عون أشاد بدوره، بأداء المديرية العامة لأمن الدولة وجهودها في مكافحة الفساد، ما أعاد للدولة هيبتها وزاد من إيراداتها".