تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لاوندس من قصر بعبدا: نلتزم بمسؤولياتنا الوطنية في حماية الأمن وصون السلم الأهلي

Lebanon 24
30-12-2025 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1461849-639027190030864965.webp
Doc-P-1461849-639027190030864965.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 أكد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قصر بعبدا، التزام المديرية بمسؤولياتها الوطنية والدستورية في حماية الأمن الوطني وصون السلم الأهلي، مجدّدًا العهد بأن تبقى أمن الدولة حصنًا منيعًا في وجه مختلف المخاطر، وفي طليعتها مكافحة الفساد وحماية هيبة الدولة، حسب بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة.

كما شدّد على التقيّد بتوجيهات رئيس الجمهورية لجهة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وعدم توفير أي حصانة لأي مخالف، أيًّا تكن صفته.

وختم اللواء الركن لاوندس بالتعبير عن الشكر والثقة، مؤكّدًا الاستمرار في أداء الواجب بإخلاص وتفانٍ دفاعًا عن لبنان ومؤسساته.

الرئيس عون أشاد بدوره، بأداء المديرية العامة لأمن الدولة وجهودها في مكافحة الفساد، ما أعاد للدولة هيبتها وزاد من إيراداتها".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سليمان يدعو لضبط الخطاب السياسي وحماية السلم الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: مكافحة تنظيم داعش كانت ولا تزال أولوية قصوى ضمن خطة ضبط الأمن وحماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة العدالة والقانون
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيسي تفقد مكان الغارة في الدوير: لحماية المدنيين وصون السيادة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

المدير العام

التعبير عن

قصر بعبدا

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2025-12-30
Lebanon24
16:10 | 2025-12-30
Lebanon24
15:18 | 2025-12-30
Lebanon24
15:02 | 2025-12-30
Lebanon24
14:47 | 2025-12-30
Lebanon24
14:45 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24