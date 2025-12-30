السوريون ينقلون مطالبهم من الساحل إلى عكار!

تزامنًا مع الاعتصامات التي شهدها الساحل السوري، شهدت عدة بلدات في تحركات للاجئين سوريين من أبناء الطائفة العلوية الذين فرّوا من مناطق الساحل، مطالبين بالفيدرالية.



وأدى هذا التحرك إلى إثارة نوع من الاستياء بين أهالي المنطقة ذات الأغلبية السنية، ما أثار مخاوف من احتمال حدوث توترات أو تهديد للسلم الأهلي نتيجة رفع شعارات سياسية بطابع طائفي.



كما عبّرت بعض الجهات عن خشيتها من محاولات نقل الصراعات ، خصوصًا السياسية والطائفية، إلى عكار، أو حدوث أعمال فردية قد تتطور إلى تداعيات أكبر، لا سيما أن هذه المطالب مرتبطة بالواقع السوري وليست لها علاقة بالوضع اللبناني.

