لبنان
لودريان في لبنان قريبًا
Lebanon 24
30-12-2025
|
13:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات صحافية، بأن الموفد
الفرنسي جان إيف لودريان
سيزور
لبنان
مطلع العام المقبل، لاستكمال الجهد الفرنسي في متابعة مسار الإصلاحات أولًا، وسير عمل الآلية ثانياً.
