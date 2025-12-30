شاب يتعرّض لحادث خطير في البداوي.. إليكم ما حصل معه بسبب كلب!

تعرّض الشاب الرحمون لحادث خطير أثناء قيادته دراجته النارية في منطقة البداوي قرب شركة APEC، بعدما خرج كلب شارد بشكل مفاجئ في طريقه، ما أدى إلى فقدانه السيطرة وسقوطه على رأسه، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



ونُقل إلى مستشفى الإسلامي في ، حيث يرقد في غرفة العناية الفائقة.