عراك وتضارب.. إشكال داخل مخيم البداوي

وقع إشكال فردي داخل مخيم البداوي بين عدد من الفتيان، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وعلى إثر ذلك، تدخّل أحد الأشخاص وأطلق النار في الهواء من بندقية حربية في محاولة لفضّ الإشكال، من دون تسجيل أي إصابات.

