أولوية لقاء ترامب ونتنياهو انصبت على إيران وغزة… ماذا عن لبنان؟

أكدت مصادر دبلوماسية أميركية، أن أولوية لقاء الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين ، انصبت على وغزة وسوريا وتركيا، فيما يُعدّ ملف واضح المسار وخريطة الطريق الموضوعة لتنفيذه.



وأشار المصادر إلى أن لبنان وضع في الملعب الإسرائيلي، باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة، سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا.

